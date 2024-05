Como si fuera una serie de Netflix, el caso del homicida del médico Juan Guillermo Aristizábal sigue dejando detalles asombrosos. Este hombre, que se quitó la vida luego de cometer el crimen en una clínica de Medellín, dejó un libro del que se han conocido asombrosas afirmaciones.

En la carta que dejó Cano, hay un texto dedicado a uno de sus hermanos, en el que le asegura que ya tiene todo listo para perpetrar la muerte del galeno: “Querido hermano, el destino me ha brindado la posibilidad de castigar por propia mano a quien, por unos miserables pesos, osó lesionarme gravemente”.

Ese hermano es precisamente Álex Cano, quien habló en Noticias Caracol y dio detalles de los últimos días del extinto homicida. Incluso, aseguró que nunca sospechó de lo que iba a hacer, aunque sí dijo que estaba notando algo raro.

“Fue inevitable porque ya no teníamos la manera de saber lo que estaba planeando hacer mi hermano. La última semana comenzó a tener un comportamiento extraño. Actuaba como si no fuera mi hermano, ni me hablaba y agachaba la cabeza. Yo no tenía ni idea, ni lo sospechaba. Él actuó de manera muy normal, incluso en los últimos días compró elementos del hogar. Fue muy inteligente para despistarme, porque lo logró”, dijo.

Finalmente, el familiar del asesino contó detalles de lo que pasó el día anterior al crimen y qué notó de extraño en el comportamiento de él: “Lo que noté el día anterior de la acción es que él estuvo hablando con alguien desde las 9 de la noche hasta la medianoche. No sé con quién y pienso que era con la persona que le dio el arma, pero no sé realmente. Ese día salió muy temprano y no se despidió, ya ahí iba con la decisión de lo que iba a hacer. Pensé que iba a alguna cita o un examen pendiente”.

