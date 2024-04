Uno de los crímenes más aterradores e intrigantes que han visto los colombianos en los últimos meses es el del asesinato de un urólogo en la Clínica Medellín a manos de Jhon Ferney Cano, uno de sus pacientes.

Según el relato de las autoridades, el sujeto ingresó al edificio médico, subió al noveno piso donde se ubicaba el consultorio del urólogo y, tras dejar herida a su asistente, le propició varios disparos al galeno para, posteriormente, incendiar un consultorio y acabar con su vida.

Y es que este caso ha conmovido tanto a la comunidad médica y a los medios de comunicación que cada vez se revelan más detalles con respecto a la vida del asesino y su relación con el médico urólogo Juan Guillermo Aristizábal, quien lo habría operado luego de un dolor en sus partes íntimas.

Según detalló su hermano, Álex Cano, a Noticias Caracol, habían pasado casi tres años desde que Aristizábal le había hecho una circuncisión al asesino que, tal como contaba el paciente, le quedó mal y se había tratado de una intervención innecesaria.

Y es que, acorde con su hermano, Jhon Ferney dejó de ser el mismo tras esa cirugía, pues, aparte de afirmar que el dolor nunca había desaparecido, el homicida dijo que el galeno lo habría mutilado, ya que quedó disgustado con la apariencia física de su miembro viril, perdió sensibilidad a la zona y desde entonces le era difícil sostener relaciones sexuales, según El Colombiano.

Fueron cerca de mil días en los que el hermano del entrevistado, en su desespero por mejorar su situación, se contactó con el urólogo y hasta tomó medidas de las que surgió una conciliación en la que, según Infobae, se le ofreció al operado una suma cercana a los 5 millones de pesos que él mismo se negó a recibir por recomendación de su abogado.

Como si esto fuera poco, el asesino acudió a 14 especialistas más para encontrar una solución a su presunto problema, pero todo fue en vano. En medio de la desesperación, dijo el pariente del asesino en el noticiero, Jhon Ferney confrontó al médico y desató una discusión entre ambos en la que los dos sujetos se habrían amenazado:

“Incluso él [su hermano] fue y confrontó al doctor, me comentó en su momento que él le dijo: ‘yo le dije al doctor que esto no se iba a quedar así y él me contestó ‘venga cuando quiera”, entonces para mi esto es resaltable porque no es como muchos lo han dicho, que solamente mi hermano lo amenazó. Yo estaría de acuerdo en que los dos se amenazaron”, dijo el hermano del asesino.