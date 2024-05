El pasado 18 de abril de 2024, un escabroso crimen sacudió los pasillos de una clínica en Medellín, donde un hombre identificado como John Ferney Cano González acabó con la vida del urólogo Juan Guillermo Aristizábal, quien estaba en su consultorio en el piso 9 del edificio.

Luego de asesinar al galeno, este homicida apareció muerto en uno de los baños con un arma de fuego a su lado. Ahora, días después de este trágico hecho, se ha conocido un texto que dejó el extinto homicida de más de 300 páginas y en el que expone sus razones que lo llevaron a cometer el asesinato.

En la carta que dejó Cano, hay un texto dedicado a uno de sus hermanos, en el que le asegura que ya tiene todo listo para perpetrar la muerte del médico. Ese hombre es precisamente Álex Cano, familiar del extinto criminal, quien habló en Noticias Caracol y dio detalles de cómo se fue tejiendo poco a poco lo que planeó John Ferney.

“Lo veíamos muy cabizbajo, triste, se quejaba mucho de dolores, mencionaba que lo habían engañado, que intentaron conciliar en un juzgado y, como no hubo un acuerdo, mi hermano manifestaba que eso no se iba a quedar así”, señaló.

Posteriormente, el hermano del asesino contó cómo era la relación con el médico Juan Guillermo Aristizábal y cuáles fueron esos últimos diálogos entre ambos que llevaron a John Ferney a tomar la fatal decisión.

“Incluso él [su hermano] fue y confrontó al doctor, me comentó en su momento que él le dijo: ‘yo le dije al doctor que esto no se iba a quedar así y él me contestó ‘venga cuando quiera”, entonces para mi esto es resaltable porque no es como muchos lo han dicho, que solamente mi hermano lo amenazó. Yo estaría de acuerdo en que los dos se amenazaron”, señaló.

Finalmente, el hermano de Cano dijo que ya existía una denuncia hecha por parte del médico: “Yo pienso que el doctor no quiso responsabilizarse de las inconformidades. A mi hermano ya la Fiscalía le había dicho que no debía acercarse a las instalaciones ni al doctor”.

