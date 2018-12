Según la periodista, a eso de las 12:40 de la tarde de este domingo, ella y su hija Isabela fueron abordadas por dos hombres en moto, después de haber hecho una caminata por el ‘Municipio Libre’.

En principio, los dos hombres —recuerda Morales— pasaron por su lado, las miraron y siguieron derecho. “A los dos minutos, se devolvieron. El parrillero se bajó, me agarró el brazo y dijo que soltara lo que tenía o me mataba. Todo mientras mi niña miraba. Yo llevaba una bolsita con el celular, unas llaves, una tarjeta débito y unos pocos pesos. Le rogué que no le hiciera nada a mi hija y solté todo”, agrega la periodista.

Después del atraco, madre e hija corrieron, “tanto como nos dio el corazón”, hasta el condominio. “Mi hija estaba aterrada, lloraba desconsolada, me decía que nunca más quería volver a pasear por la vereda. Varios amigos luego nos ayudaron. Mi esposo estaba en la librería, lo llamamos, fuimos estación de Policía”, añade.

El artículo continúa abajo

De acuerdo con Morales, los uniformados le atendieron rápidamente la denuncia. “No quiero de vuelta nada [de lo que le robaron], quiero que den con esos bandidos y se haga justicia para evitar que más gente padezca estas desgraciadas”, exigió.

El coronel Luis Benavides, comandante de la Policía del Quindío, dijo en Caracol Radio que con base en los registros de cámaras de seguridad del sector se adelantan las investigaciones.

“Fue abordada por unos sujetos que le hacen unas señas de amenaza. Forcejea la señora con ellos, pero terminan hurtando el bolso donde llevaba su celular. Este caso ya se está manejando con personal de Sijín”, agregó el oficial.

De acuerdo con esa emisora, el asalto a Morales sería uno más en la zona rural del Quindío, pues hay varias denuncias en otros municipios como Montenegro, Las Tebaida, Calarcá e incluso Armenia, de atracos hasta a fincas.