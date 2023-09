Arturo Char llegaría a Colombia la próxima semana para responder por presunto concierto para delinquir y corrupción al sufragante, delitos por los que la Corte Suprema de Justicia dictó orden de captura en su contra. Según su abogado, Iván Cancino, Char siempre ha respetado las actuaciones del alto tribunal, por lo que se presentará presencialmente para defender su inocencia.

(En contexto: El expediente por compra de votos del primer Char que iría preso sacudió la campaña)

El exsenador está en Estados Unidos, donde tiene la respectiva nacionalidad por estar casado con una ciudadana de ese país. La noticia de su llegada también fue confirmada por Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, quien dijo que celebra la decisión de éste de responder ante la Corte. “Seguro esto ayudará en su defensa y le permitirá probar su inocencia”.

En entrevista con ‘Blu Radio’, el abogado Cancino dijo que el regreso de Arturo Char no se afectará por las elecciones regionales, pues sería un proceso rápido. Además, aseguró que su cliente demostrará que no representa un riesgo de fuga, por lo que solicitará medida de detención domiciliaria.

Celebro la decisión de @ArturoCharC de regresar al país y presentarse ante la Corte Suprema de Justicia. Seguro esto ayudará en su defensa y le permitirá probar su inocencia. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) September 7, 2023

Cancino agregó que la defensa demostrará que Aída Merlano miente, que Char no participó en la supuesta compra de votos y que hay elementos que la Corte Suprema de Justicia no ha tomado en cuenta. Dijo que el silencio de Char en las últimas diligencias es válido, mas aún cuando no conocen todo los elementos del alto tribunal.

Cancino también confirmó que la salida de Char del país pudo haber influido en la orden de captura, pero que su regreso puede revertir la situación. Por último se refirió a las declaraciones de Miguel Ángel del Río, abogado de Aída Merlano, a quien señaló de actuar “más con el deseo que con una razón jurídica o lógica”.

Por ahora, el exsenador Char ha recibido el respaldo del jefe de su partido, Germán Vargas, y también de su hermano, Alejandro Char, candidato a la Alcaldía de Barranquilla. Según versiones sin confirmar, la familia Char, en cabeza de Fuad Char, dispuso un avión para que traiga a Arturo Char a Colombia.