Un hombre de avanzada edad es la víctima de este caso en la capital, donde ya se han presentado varios casos de personas que no pagan el arriendo.

En City TV, esta persona contó su caso, aunque no reveló los nombres ni rostro de sus señalados victimarios; los que sí dejó ver son pruebas de la demanda a la Fiscalía y de cómo fue atacado por estas personas frente a la Policía.

Según expuso, él le arrendó un piso de su vivienda a una mujer, pero, sin darse cuenta terminó viviendo con muchísimas persona, como ha pasado con otros casos. “Yo creí que el problema era con los inquilinos y cuando menos pensé estaba rodeado de cinco hombres y cinco mujeres extranjeros”, dijo.

Ya van tres meses en los que no recibe ni un solo peso de estas personas. Lo único que le dan es agresiones, insultos y amedrentaciones. “Dirán que es poco dinero, pero son 6 millones de pesos (lo que le deben). Es el canón de arrendamiento más una multa. Sin incluir daños y prejuicios ni lesiones personales, que están en curso en la Fiscalía”, añadió.

Aunque él asegura que ya expuso su caso frente a las autoridades, ellas no le han prestado atención y, en una oportunidad, fue con un par de Policías para exigirles que salieran de su vivienda, pero los arrendatarios terminaron golpeándolo.

Según dijo, las autoridades, “no paran bolas porque dicen que no es un grupo delincuencial ni armado“, así que no ha tenido más remedio que aguantarse sin recibir el dinero.

“Mi familia y yo nos convertimos en prisioneros de la misma casa“, dice este hombre que ya está desesperado con esta situación. Así fue como se lo contó al canal capitalino.