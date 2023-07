Luego de que se conociera que Armando Benedetti seguirá siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia y no por la Fiscalía, por los cuatro procesos que adelantan en su contra, el exembajador de Colombia en Venezuela apareció nuevamente por la red social de Twitter para defenderse.

Y es que en el trino que escribió Benedetti se puede interpretar que lo hizo con bastante molestia, ya que los señalamientos en su contra continúan desde que terminó su ciclo como embajador por las polémicas relacionadas con el presidente Gustado Petro y su exjefa de gabinete, Laura Sarabia.

Benedetti afirmó que no sabía “de dónde salía tanto estúpido”, por lo que, de manera retórica, escribió dos preguntas en las cuales hace referencia a que, según él, nunca ha tenido ventajas en los procesos por los que lo han investigado.

Yo no sé de dónde sale tanto estúpido:

1. ¿Acaso que me investigara Gabriel Jaimes era el paraíso o algún indicio de impunidad?

2. ¿Por qué creen que regresar a la Corte, ante quien siempre he respondido por 20 años y cuyas decisiones siempre he respetado, es sinónimo de algo?

— Armando Benedetti (@AABenedetti) July 25, 2023