El embajador de Colombia ante la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), Armando Benedetti, se refirió este jueves a la investigación disciplinaria que abrió en su contra la Cancillería por cuenta de una denuncia por supuesta violencia de género.

Si bien sobre las 8:40 de la mañana de este jueves el embajador emitió un tuit asegurando que no había sido notificado formal ni verbalmente frente al proceso y un eventual arribo a Bogotá, sobre las 9:20 de la mañana dijo que ya había sido informado del proceso. Ante ello, manifestó que está “presto a dar explicaciones y demostrar mi inocencia”.

En esa línea, Benedetti reclamó que pareciera “que lo importante no es la verdad, sino conservar los titulares, de ambas partes”. Además, señaló que espera que una vez pueda demostrar su inocencia “los titulares de prensa me dediquen el mismo espacio y tiempo”.

Previamente, el embajador había ratificado que estaba dispuesto a “dar la cara” y responder ante cualquier autoridad que lo requiera. “Me parece un buen escenario para responder por todo lo que se ha dicho y demostrar mi inocencia”, insistió.

Además, le lanzó pullas al gobierno de Gustavo Petro al señalar que “como decía un viejo amigo mío, hay que defenderse siempre de los amigos y no de los enemigos”.

A día de hoy, a esta hora, no he recibido ningún notificación ni verbal, ni escrita, ni por ningún canal oficial, para que me presente en Bogotá. Como siempre, estaré dispuesto a dar la cara y responder ante cualquier autoridad que lo requiera. Me parece un buen escenario para…

— Armando Benedetti (@AABenedetti) August 1, 2024