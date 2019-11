green

El término fue utilizado por Atehortúa al anunciar que “el policía que accionó el arma de baja legalidad está plenamente identificado” y fue separado de sus funciones.

No obstante, este eufemismo no alcanza a ocultar la ilegalidad de la misma y da cuenta que debe haber consecuencias por su uso al no tratarse de un elemento permitido en el control de desmanes.

Incluso el día en que el joven Cruz fue herido, la Policía fue duramente criticada por iniciar la refriega cuando los manifestantes se expresaban pacíficamente. En el momento en que recibe el impacto, él y otros jóvenes regresaban los cartuchos de gas lacrimógeno que les tiraban, pero en actitud defensiva.

Aunque las investigaciones todavía están en curso, y lo que hay es un clamor casi generalizado que pide aclarar responsabilidades, hay indicios que hablan específicamente sobre el tipo de munición que utiliza el arma en manifestaciones.

El parte médico habló de “trauma craneoencefálico penetrante” y otras lesiones secundarias que de momento no se podrían relacionar con el posible impacto de metralla.

Los galenos tampoco aclararon la naturaleza del proyectil que penetró detrás de la oreja izquierda del joven y lo dejó privado en el suelo del centro de Bogotá. Sin embargo, un video conocido en redes sociales da pistas sobre este este detalle, clave para la investigación.

El usuario de Twitter Sebastián Sáenz es el que lo publica junto a un hilo con una serie de pruebas que dan cuenta del peligro que representa el uso de este tipo de armamento. Según él, se trató de una “recalzada”; un tipo de proyectil compuesto por metralla y esquirlas que, según Sáenz, pueden ser “balines, piquis [canicas], puntillas”, entre otros elementos similares.

Sin embargo y más preocupante aún, es el uso de 'Recalzadas' para hacer más daño a los objetivos, en términos prácticos reutilizan los casquillos de los gases ya usados y son rellenados de diversos materiales. Balines, Piquis, Puntillas, entre otras cosas. pic.twitter.com/kgsEdLHt1C — Sebastián Sáenz (@Metaforista) November 26, 2019

Algunos de estos pueden ser de gran tamaño y con gran capacidad de punción, tal como se ve en fotos que adjunta en su hilo. Además, añade el testimonio de al menos dos organizaciones sociales que han denunciado su uso, tanto en Bogotá como en protestas del Cauca:

5. Sumado a éstas denuncias aparecieron otras voces que reconocían y coincidían con dichos elementos es otros espacios geográficos y temporales donde se había percatado su uso. Un periodista internacional lo comento. pic.twitter.com/yYfYJe9OVF — Sebastián Sáenz (@Metaforista) November 26, 2019

No obstante, el elemento crucial para identificarlas sería la forma en que se comprimen para poder dispararlas, utilizando un trapo o un trozo de tela:

6. Increíblemente, a pesar de haber tiempo y espació geográfico considerable, dichos elementos mantenían una característica particular entre sí, eran trozos y/o esferas de acero envueltas en lo que parece ser un trapo, sin duda, un elemento creado para lesionar. pic.twitter.com/w3q75INP0k — Sebastián Sáenz (@Metaforista) November 26, 2019

¿La prueba? El video del que se habló inicialmente, el cual Pulzo sugiere ver bajo su propia responsabilidad por contener la imagen fuerte del joven recién herido.

En el video se escucha a quienes lo atienden pedir tijeras al ver un trozo blanco de tela y se ve cómo una de las socorristas intenta removerlo, pero se detiene al ver que está completamente “incrustado”:

8. Inmediatamente se detienen quienes lo socorren al ver y expresar en sus propias palabras: 'Esta incrustado' , un elemento totalmente extraño, nadie estaría preparádo para algo tan así, la gente entre la angustia y la rabia grita: 'Lo mataron'. — Sebastián Sáenz (@Metaforista) November 26, 2019

En conclusión, el reconocimiento del uso de un arma ilegal, el informe médico que habla de una herida penetrante y el video que muestra la forma en que el objeto contundente estaba en la cabeza de Cruz, son pruebas de la letalidad e irregularidad del armamento usado, por lo que es necesario que la investigación llegue al fondo del asunto y defina si esto fue así.