La Corte Constitucional revisará una tutela interpuesta por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Estupiñán, quienes investigan los los archivos secretos de la Iglesia católica colombiana. Según la cuenta del medio de comunicación Casa Macondo, el 17 de febrero de 2023, el Juzgado Primero Penal Municipal de Mosquera favoreció al Instituto Misionero San Juan Eudes, que se ha negado a entregar la información solicitada por Barrientos y Estupiñán. Posteriormente, el 30 de marzo pasado, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Funza confirmó ese fallo y los periodista volvieron a apelar la decisión.

“Es la tercera vez que una tutela interpuesta por Barrientos es escogida por la Corte Constitucional para ejercer su función jurisprudencial y pedagógica sobre los derechos ciudadanos, en este caso, el que ampara el acceso a la información. El Instituto arguyó que Barrientos y Estupiñán no explicitaron las razones de su derecho de petición. Pero no fue así. En el documento ellos advirtieron que la información era necesaria para su labor periodística. Esa razón justifica una respuesta diligente, no evasiva”.