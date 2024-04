El barco Arctic Sunrise, de la organización ambientalista Greenpeace, se encuentra por primera vez en Colombia y Pulzo habló con la apneísta Sofía Gómez, que se embarcó en la expedición marítima que hará la nave hacia la Isla de Malpelo.

Mediante sus redes sociales, la deportista con récords internacionales muestra sus aventuras practicando en el fondo del mar. Esta vez quiso sumarse a la causa por la protección del océano Pacífico, por la que precisamente el emblemático barco de Greenpeace decidió fondear en aguas colombianas.

“Cuando era chiquita era un sueño hacer voluntariado en Greenpeace, en una organización grande, que se preocupara por el medioambiente, así que esto es un sueño cumplido”, dijo sobre esta experiencia la pereirana.

Adicionalmente, señaló que el objetivo de esta misión es apreciar las especies que se encuentran en inmediaciones de Malpelo y evidenciar problemáticas graves que están afectando el ecosistema, como los plásticos y microplásticos que terminan en el océano.

“El mar es tan basto y tan inmenso y parece que no hubiera nada, que las personas no se dan cuenta de todo lo que tenemos que cuidar. Estoy segura de que, lastimosamente, nos vamos a encontrar con estas cosas que queremos proteger, con el plástico flotando en el mar y la idea es mostrarles a todos esto para que entre todos lo podamos proteger”, agregó.

Y es que la afectación a los seres humanos en embarcaciones es evidente. Uno de los síntomas más comunes de navegar es el mareo, por el constante movimiento de las embarcaciones, pero Gómez enfatizó en que está lista para afrontarlo y traerse de vuelta en tierra firme la convicción de seguir explorando y protegiendo el mar.

“Estuve hace unos años navegando hacia la Antártida, tengo un poquito de experiencia. El barco era un poco más grande y no se movía tanto, pero también estoy preparada, me puse mis parches antimareo y ahorita me voy a tomar una pasta para el mareo, pero esto me parece parte de la experiencia. Estoy segura de que voy a volver mucho más consciente de lo que tenemos y lo que debemos cuidar y estoy muy abierta a todo lo que el mar nos quiera regalar”, concluyó la también ingeniera civil.

La expedición marítima del Arctic Sunrise partió hacia el Santuario de Flora y Fauna de la Isla de Malpelo este 2 de abril en horas de la tarde. El propósito es documentar la importancia ecosistémica de migración, sustento y biodiversidad.

Según señaló Greenpeace en el inicio de esta expedición, la ruta migratoria del Pacífico Colombiano es vital para la vida marina, incluidas tortugas marinas, tiburones, ballenas y tiburones martillo. Estas y más especies van y vienen entre las islas, buscando un lugar para anidar o en busca de alimento. Se estima que más del 90% de las ballenas jorobadas que se alimentan en la Antártida, tienen en el pacifico colombiano su lugar de reproducción favorito.

¿Qué es el Arctic Sunrise?

El barco rompehielos Arctic Sunrise viene desde las Islas Galápagos en una expedición internacional. Greenpeace ha hecho misiones a bordo de este durante varios años denunciando las amenazas a los mares y océanos alrededor del mundo exigiendo el cumplimiento del Tratado Global sobre los Océanos que se firmó en las Naciones Unidas hace aproximadamente un año.

El Tratado podría establecer santuarios marinos como un instrumento internacional jurídicamente vinculante que pueda proteger la vida y los hábitats marinos fuera de la jurisdicción nacional.

