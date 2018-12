View this post on Instagram

*Sofi and the Sea* Hace mucho rato les queríamos compartir este video que hicimos en Roatán el año pasado durante el campeonato mundial, pero por tantas cosas que han pasado desde ese momento, no habíamos encontrado el momento de calma para disfrutarlo. Esperamos que les guste… no es por nada, pero es bien bonito ❤️ Esta es la primera vez que @johnnydeep110 edita un video subacuático, ¿qué les parece? Díganme en los comentarios ❤️ We wanted to share this video we shoot last year at the World Championships in Roatan, but there many things happened since then and we couldn't find the right moment to share it, now that time has come. I don't know about you but I think it is a very beautiful video, this is the first time @johnnydeep110 Edits an underwater video, what do you think? Let us know in the comments! Hope you enjoy ❤️ Música: XO por @smokefishe #freediving #girlswhofreedive #girls #girlsthatfreedive #nature #diving #caribbean #roatan #blue #sand #bikini #music