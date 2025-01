Zaida Andrea Sánchez Polanco, mejor conocida con el alias de ‘La Diabla’, encontró su trágico final tras ser asesinada a tiros por un sicario en la noche del miércoles 22 de enero. El incidente ocurrió cuando ella estaba entrando a un hotel ubicado en el barrio Laureles de Medellín, según informaron las autoridades..

La Policía continúa con la búsqueda intensiva del atacante, quien huyó en una motocicleta que luego fue abandonada cerca del lugar de los hechos. Zaida Andrea tenía 27 años y su muerte ha sido vinculada a un posible caso de confusión, ya que el atacante podría haberla confundido con Ángela Lora, la recién fallecida hija del pastor Marlon Lora.

Qué relación tiene ‘La Diabla’ con la masacre de familia en Aguachica

Ambas mujeres estarían relacionadas indirectamente con el caso conocido como la masacre de la familia Lora en Aguachica, ocurrida el 29 de diciembre. La víctima había llegado a Medellín el 14 de enero, solo un día antes de hablar con El Tiempo con respecto a su supuesta vinculación en el mencionado caso de masacre.

Durante la entrevista, Sánchez expresó su frustración por no estar informada sobre los avances en la investigación y negó cualquier conexión con el caso. “Creo que no tendrían que decirme nada ya que no estoy vinculada en ese caso. Queda claro que no fue una equivocación y no tenemos nada que ver.”, afirmó Zaida Andrea al citado medio.

Además, mencionó a Alexánder González Pérez, alias ‘El Calvo’, quien era su pareja y había sido encontrado muerto días antes de la masacre. En los días previos a su asesinato, Sánchez también expresó preocupaciones sobre su seguridad personal y la de su hijo menor.: “Temo por mi vida y la de mi hijo”.

“En vez de buscar culpables inocentes deberían indagar sobre el caso. Si tengo que ir a Bogotá a hablar sobre los hechos lo haré porque el mundo necesita información real, no falsa. La Policía se ha encargado de acribillarme y culparme de algo que no sé”, declaró al mismo medio.

Tras el asesinato, familiares de Sánchez afirmaron que ella estaba en Medellín solo con su hijo y desmintieron tener conocimiento previo sobre amenazas contra ella, aunque las autoridades aseguraron que estaba con un acompañante, que no sería el menor de edad.

