Con la construcción de un nuevo tanque y una estación de bombeo, Empresas Públicas de Medellín (EPM) emprendió un proyecto para modernizar el sistema de acueducto en el occidente de Medellín, la zona de la ciudad más golpeada por el fenómeno de El Niño.

Y es que a pesar de que la mayor parte del Valle de Aburrá ha mantenido constante su suministro de agua durante los últimos meses, contando con embalses como La Fe, Riogrande II y Piedras Blancas en niveles del 70%, 47% y 60% respectivamente, la historia ha sido muy diferente en zonas como el corregimiento de San Cristóbal y varios barrios la ladera occidental de Medellín, que por cuenta de la reducción del caudal de la quebrada La Iguaná y otras fuentes de agua han tenido que entrar en racionamientos intermitentes.

Bajo este panorama, el interrogante para casi 9.600 familias de esa zona era por qué una ciudad que se precia de tener una de las mejores redes de servicios públicos del país no estaba en capacidad de garantizar el suministro constante a una franja tan densamente poblada.

“Los recortes de agua se están dando desde enero que comenzó el verano. Yo vivo en un tercer piso y allá solo me llega un hilito de agua. Aún así me la quitaban como a las 4:00 p.m. y volvía al ratico. Pero el domingo pasado sí me preocupé porque no vino en todo el día. Y hoy apenas llegó por dos horas y ya. Cuando viene, recogemos agua en una caneca y en un tarro. La de la caneca es para bañarnos y tener la casa limpia. La del tarro es la que usamos para cocinar. Así con eso nos bandeamos, quien sabe hasta cuando”, expresó una habitante del barrio Pedregal Alto a este diario el pasado 19 de febrero, cuando la zona sufría precisamente esos cortes de agua.