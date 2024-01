EPM atenderá con 10 carrotanques a los 60.628 usuarios de un sector del nororiente de Medellín y el barrio Santa Rita del municipio de Bello, que tendrán interrupción de acueducto entre este martes 16 de enero y miércoles 17 de enero, debido a los empalmes entre redes existentes y redes nuevas de las conducciones Manantiales-Berlín y Berlín-Campo Valdés, con el fin de seguir prestando un servicio con calidad.

Desde la empresa informaron que con la nueva infraestructura la red tendrá mayor capacidad y el servicio prestado será de mejor calidad.

Los usuarios pueden consultar si tendrán interrupción de acueducto a través de Ema, el contacto digital de EPM (WhatsApp 302 3000 115, enviando al chat la pregunta: ¿voy a tener interrupción de acueducto?), en www.epm.com.co o en la Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115.

Los barrios del nororiente de la ciudad donde habrá cortes de agua son: Santo Domingo Savio No. 1 y 2, Granizal, Moscú No. 1 y 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No. 2, San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas, Oriente, Popular, Carpinelo, La Avanzada, Aldea Pablo VI, San Isidro, La Rosa, Santa Cruz, Berlín, Aranjuez, La Piñuela, Villa Guadalupe, Las Esmeraldas, Campo Valdés No. 1 y 2, Santa Inés, Villa del Socorro, Manrique Central No. 1 y 2 y El Pomar.

Además del barrio Santa Rita del municipio de Bello.

Los cortes de agua están programados entre las 10 de la mañana del martes 16 de enero hasta las 11 de la mañana del miércoles 17, aunque en algunos barrios es probable que el servicio se restablezca antes.

Estas son las rutas que tendrán los carrotanques entre la mañana del martes 16 y la madrugada del miércoles 17:

Ruta 1:

De calle 86 a calle 95 entre carrera 45 a carrera 50.

Ruta 2:

De calle 96 a calle 98 entre carrera 45 A y carrera 50 A.

Ruta 3:

De calle 71 a calle 77 entre carrera 45 a carrera 48 A.

De calle 78 a calle 80 entre carrera 42 a carrera 49.

Ruta 4:

De calle 81 a calle 85 entre carrera 42 a carrera 49.

De calle 86 a calle 89 entre carrera 44 a carrera 49

Ruta 5:

De calle 77 a calle 89 entre carrera 39 a carrera 41 A.

Ruta 6:

De calle 89 A y calle 100 entre carrera 36 a carrera 44.

Ruta 7:

De calle 101 a calle 120 entre carrera 37 a carrera 43 EE.

Ruta 8:

De calle 84 A y 95 entre carrera 31 B a carrera 34.

De calle 95 A y 103 entre carrera 30 a carrera 37.

Ruta 9:

De calle 105 a calle 121 entre carrera 28 a carrera 36 C.

Ruta 10:

Este carrotanque estará destinado a contingencia.

Un carrotanque de agua es un vehículo diseñado para el transporte y suministro de grandes cantidades de agua. Estos vehículos son esenciales en diversas situaciones, como la extinción de incendios, el abastecimiento de agua en áreas sin acceso a una red de distribución, y la entrega de agua potable en situaciones de emergencia.

Estos vehículos de agua varían en tamaño y capacidad. Pueden ser camiones cisterna adaptados para el transporte seguro del líquido vital, y algunos están diseñados para transportar miles de litros del mismo.

