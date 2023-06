El presidente Gustavo Petro está en el ojo del huracán y todo tras los audios del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en el que se dicen que el mandatario habría recibido finaciación ilegal de $ 15.000 millones para su campaña presidencial 2022-2026.

Luego de esto y de una semana que puso en crisis al Gobierno, a tal punto que le frenaron los debates de las reformas a la salud, laboral y pensional, no paran las graves acusaciones contra Petro Urrego y hasta el popular colectivo de ciberactivistas entró a la discución, Anonymous.

Durante la mañana de este lunes 5 de junio, Anonymous se hizo viral al referirse al mandatario y destapar una posible corrupción en su campaña presidencial. Incluso, el tema también tienen intranquilo al excandidato ‘Fico’ Gutiérrez, que decidió ir a Bogotá para denunciar a Petro.

En un inicio, el colectivo identificado en Twitter como @YourAnonNewsESP, respondió a un trino de Petro en el que aseguraba estar tranquilo pese al escándalo que terminó sacando del Gobierno a Laura Sarabia, exjefa de gabinete, y Benedetti. Este había señalado que: “Yo no estaía tan tranquilo, querido presidente”.

Luego, hizo una reflexión sobre Petro y “sus problemas con el alcohol, los hombres y sus actitudes arrogantes”, para finalmente decdir que fue elegido corruptamente.

Ahora, Anonymous volvió a pronunciarse y esta vez lanzó serias acusaciones en las que, incluso, involucró a Nicolás Madrudo, presidente de Venezuela.

Nicolas maduro, president of Venezuela, financed part of the campaign of the current president of Colombia, Gustavo Petro.

Euclides Torres is the leader of the business and political group known as 'Clan Torres'. Clan, close to former ambassador Benedetti.

— Anonymous (@YourAnonNewsESP) June 5, 2023