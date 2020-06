“Más de 9000 bots han atacado nuestra página de Internet”, escribió Álvaro Uribe en esa red social luego de darse cuenta de que su portal web personal (www.alvarouribevelez.com.co) había sido hackeado.

Luego del ataque cibernético, en el ‘home’ de la página web de Uribe quedó ubicada la imagen que caracteriza al movimiento Anonymous. Al mismo tiempo, personas aseguraron desde la cuenta de Twitter ‘Anonymous Colombia’ que ellos eran los responsables del hackeo al expresidente.

Los supuestos hackers aseguraron después que también habían atacado una segunda página web (www.alvarouribe.com) que Uribe había puesto al aire al ver que la principal había sido tumbada.

Por ahora, el primer portal que fue hackeado aún no ha vuelto a funcionar de la manera que lo hacía.

Estas fueron las publicaciones que hicieron al respecto Álvaro Uribe y quienes aseguran ser los autores del ciberataque a las páginas web del senador:

🔴🔓ATTENTION #Anonymous #OP_COLOMBIA

The website of former Colombian President Alvaro Uribe HAS BEEN PENETRATED!⚙️ 🌐⚙️La página web del expresidente de Colombia Alvaro Uribe HA SIDO PENETRADA!https://t.co/256wuYQGoF pic.twitter.com/Un6mPV1ei6

— Anonymous Colombia (@AnonymousOpCOL) June 26, 2020