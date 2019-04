Robledo estuvo algunos momentos en la Plaza de Bolívar tras conocer el fallo que le retiraba su escaño. Algunos manifestantes le pidieron allí que se lanzara a la alcaldía, sin embargo, aunque no lo descartó, se limitó a mostrarse a la expectativa por posibles acuerdos programáticos que surjan de entre los candidatos alternativos con los que tiene coincidencias políticas.

“Hay que valorar la coalición que se está tejiendo, que es programática y revisar lo que más le convenga a Bogotá”, dijo a Caracol Radio. “Hay un documento de coalición de una convergencia que venimos trabajando y eso está por encima de cualquier nombre”, añadió.

Tal acuerdo implicaría al Polo Democrático, la Alianza Verde, el Mais, algunos liberales y Decentes, o Colombia Humana, recogió RCN Radio. De allí “ya hay figuras y ya hay nombres”, por lo que “hay que mirar dentro de esa perspectiva y ese panorama qué pasa”, reconoció la ex representante a la Cámara en esa emisora.

Algunos analistas difieren sobre la posibilidad de que con una aspiración inmediata volviera a suceder algo parecido a lo que acaba de costarle su curul en la Cámara. El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar es uno de los que piensa que sí, de acuerdo con El Tiempo.

Sin embargo, otros como Carlos Ariel Sánchez piensan distinto. El exregistrador dijo a ese diario que Robledo “no ha ejercido ni jurisdicción, ni mando y como tal no hay impedimento”. Alfonso Portela, exregistrador para el tema electoral, añadió ante ese mismo medio que no habría impedimento pues por la doble militancia se le emitió una sanción y no se produjo una inhabilidad.

El exmagistrado del CNE Armando Novoa fue más allá y amplió el trasfondo del asunto, comentando que dentro de las inhabilidades “no está la de haber desempeñado el cargo de congresista”, agregando que “la nulidad de la elección retrotrae la situación jurídica a antes de la declaratoria de la elección”.

Según esto, la situación actual de Robledo sería la de excongresista para el periodo de 2014 a 2018, como lo era a la hora de renunciar para ser fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, en abril de 2018.