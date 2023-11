Luego de que no escucharan ni ton ni son de parte del concejal electo Andrés Escobar, por el partido Centro Democrático, algunos se empezaron a preguntar si estaba pensando en no aceptar su curul después de que le llovieran todo tipo de criticas, luego de que durante el Paro Nacional de 2021 saliera con un arma a las calles de Cali, presuntamente a disparar contra los manifestantes.

Esta semana Andrés Escobar aclaró para medios nacionales, que sí aceptará su lugar en el concejo, sino que había estado de vacaciones con su familia y por eso no se había presentado al acto público de entrega de credenciales a los nuevos concejales, en el que algunos de los ausentes gritaban y abucheaban su nombre, luego de su ausencia sin razón justificada.

Andrés Escobar, quien resultó electo con más de 11.800 votos en las elecciones regionales de este 29 de octubre, le aseguró a Blu Radio, así como expresó en días recientes, que se encontraba de viaje con su familia, una salida que al parecer había programado con bastante antelación y que no podía aplazar, por lo que en cuanto se supo ganador se lo manifestó a los funcionarios de la Registraduría.

“La razón por la cual no pude asistir a la entrega de credenciales es que me encontraba de viaje fuera del país, esto lo informé previamente. Ya el día de hoy estaré regresando a Colombia y mañana estaré reclamando la credencial como concejal”, manifestó Escobar para el medio citado.

El concejal electo tiene en estos momentos un proceso abierto en su contra en la Fiscalía General de la Nación. El órgano de control le imputó recientemente los delitos de usurpación de funciones públicas, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y amenazas en estado agravado.

Otra de las concejales electas que no llegó a la ceremonia fue la concejala Ana Erazo, por el partido Pacto Histórico, quien al igual que Escobar aseguró tener un compromiso por fuera de la ciudad, llevándola a no asistir al evento y no recibir su credencial en ese momento.

