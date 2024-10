Por: Caracol TV

Luego de dos meses de haber sufrido graves quemaduras en el 90 % del cuerpo, durante una presentación en el restaurante Andrés Carne de Res, la joven bailarina Laura Villamil volvió a caminar.

Laura se bajó de su camilla, comenzó a dar los primeros pasos por la habitación en donde está internada y después quiso seguir caminando, dijo su familia.

Santiago Villamil, hermano de la joven artista, habló en Noticias Caracol en vivo sobre los avances que ha tenido su familiar y afirmó que “esto para nosotros es algo alentador, es alegría, es vida, es paz”.

El hermano de Laura indicó que “ver a mi hermana caminar después del porcentaje de quemaduras que tuvo es un milagro”.

Santiago manifestó en Noticias Caracol que en varias oportunidades los médicos habían intentado hacer caminar a Laura, pero “el cuerpo no respondía con la fuerza de las piernas. Ella me contaba que no tenía la suficiente fuerza para ponerse de pie, pero ahora está enfocada y decidida a recuperarse y a salir de la clínica”.

Cuando dio los primeros pasos, “ella quiso caminar más, quiso exigirse más. En el video se ve que ella quiso recorrer los pasillos con ayuda de un caminador y siempre fue supervisada por los funcionarios de la clínica, a quienes les agradezco mucho. A la Fundación Santa Fe, en serio, gracias de corazón”.

¿Cuántas cirugías le han hecho a Laura Villamil?

Según Santiago Villamil, el 16 de octubre Laura “estuvo en salas de cirugía, duró unas seis horas el procedimiento y ya van 12 cirugías en estos dos meses y se esperan más porque todavía hay partes del cuerpo que deben ser intervenidas con los injertos”.

Por último, el hermano de Laura Villamil señaló que “los médicos están asombrados por el progreso que lleva mi hermana. Yo también estoy impactado”.

¿En qué va el caso de Laura Villamil?

El pasado 7 de octubre, el abogado de Laura Villamil, Camilo Rojas, radicó una acción de tutela contra el restaurante Andrés Carne de Res porque, según él, el establecimiento no entregó documentos para una eventual demanda tras el accidente que sufrió la bailarina en la sede de Chía.

La defensa de la artista manifestó que Laura, cumpliendo sus funciones derivadas de su contrato laboral, se presentó a las instalaciones de Andrés Carne de Res, sede Chía, Cundinamarca, con el objetivo de cumplir con sus labores artísticas.

El abogado Camilo Rojas agregó que a Laura se le suministraron elementos como disfraces y antorchas, para que estos fueran usados durante la presentación como efectos especiales.

Durante la presentación del acto, dijo el abogado, se generó una conflagración de las llamas, que alcanzó a la bailarina Laura Villamil, causándole graves heridas en su integridad personal.

Desafortunadamente, Laura sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 90 % del cuerpo. La joven ha tenido un alto impacto físico y emocional tras el accidente laboral, según la defensa.

El abogado sostuvo que, para garantizar los derechos de la bailarina, radicó una solicitud de 10 folios y 24 peticiones ante la sociedad Señora del Rosario y Amigos en Cia S.A.S., firma que representa al restaurante Andrés Carne de Res, a través de correo electrónico.

La sociedad no respondió positivamente, según el abogado y este sostuvo que se “ha vulnerado el derecho fundamental a la petición, pues no ha dado respuesta completa y de fondo de todas las solicitudes, imponiendo de esa manera una carga en Laura Villamil, pese a que aún se encuentra siendo atendida en la unidad de cuidados intensivos, intentando salvar su vida y no puede suscribir documentos, revictimizando con ello su condición y desproveyéndola de su dignidad humana”.

¿Qué pide la defensa de Laura Villamil?

Primero: “Se declare que la sociedad Señora del Rosario y Amigos en Cia S.A.S. ha vulnerado el derecho fundamental de petición, al no contestar en su totalidad de fondo la petición”.

Segundo: “Se tutele el derecho fundamental de petición”.

Tercero: “Con el fin de garantizar el derecho fundamental de petición, respetuosamente solicito, se ordene a la sociedad Señora del Rosario y Amigos en Cia S.A.S. resolver de fondo las peticiones fundamentadas y elevadas mediante mi solicitud desde el pasado 11 de septiembre de 2024, en el término máximo de 48 horas, contado a partir de la notificación del fallo de primera instancia”.

Cuarto: “En subsidio de lo anterior, respetuosamente solicito a su despacho se ordene todo lo que considere pertinente para garantizar el restablecimiento de mi derecho fundamental de Petición”.

