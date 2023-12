Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, habló en su cuenta de Instagram sobre cómo enfrenta los insultos y las críticas que recibe a diario. Andrea ha compartido públicamente lamentables experiencias a la que la han sometido algunos internautas en las redes sociales; ha sufrido amenazas de muerte e insultos.

En esta ocasión, en una dinámica de preguntas y respuestas, alguien le habló acerca de aquellos comentarios groseros que recibe. “Cómo manejas tanta presión de la gente que es tan grosera contigo y tu familia”, escribió la persona.

Confesó que aunque a veces se siente enojada y ofendida, en la mayoría de casos opta por ignorar y no responder, para, según ella, “no darles gusto”, dijo la hija del presidente, quien tuvo un enfrentamiento con Nicolás Petro.

“La verdad es que no se leen los comentarios, no se presta atención (…) a veces si amanezco peleona y me pongo a responder, pero de resto, siempre lo hago con humor, siempre me da como risa. Ya cuando son amenazas y se va lejos pues se hacen las denuncias respectivas”, respondió Petro.