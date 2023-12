El pasado 9 de diciembre, el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X replicó un video de un hombre lanzando serias amenazas en su contra. En la grabación se escucha al sujeto diciéndole que lo iba a asesinar, por lo que el mandatario solicitó una investigación exhaustiva sobre estos señalamientos.

“Le solicito a la Fiscalía investigar a esta persona que aparece en el video y que esta amenazándome de muerte a mí y a toda mi familia”, escribió Petro en su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter).

La Fiscalía de inmediato se pronunció sobre estos hechos y anunció que un fiscal especializado iba a estar a cargo del caso, por lo que el tema tomó mucha más relevancia.

Curiosamente, después de que el video tuvo impacto nacional, el sujeto que apareció en el video volvió a pronunciarse, pero esta vez retractándose y soltando una excusa para justificar la gravedad de sus palabras, pues en la primera grabación hizo fuertes señalamientos contra Petro como que “vamos a cortar la cabeza y jugar balón con ella”.

“Yo Manuel Sacro Ramírez me retracto por lo que dije al señor Gustavo Petro, solamente estaba haciendo un contenido y no pensé que eso iba a ser viral y a meterme en problemas. Yo no quiero problemas, le pido mil disculpas a él y a toda su familia. Me retracto totalmente”, comentó.

La Fiscalía no se ha pronunciado sobre los resultados de esta investigación y por ahora este sujeto deberá justificar si pertenece algún grupo armado, pues en el primer video también advirtió a las guerrillas de las Farc y el Eln.

