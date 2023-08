Por estos días, la familia de Gustavo Petro atraviesa por una crisis interna, debido al escándalo de Nicolás Petro, quien fue capturado y puesto en libertad condicional por el presunto ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial.

Si bien el hijo mayor del jefe de Estado aceptó ante un juez que recibió plata de manera ilegal, también dejó claro que se siente decepcionado de algunos miembros de su núcleo como su padre, su hermana Andrea Petro y Verónica Alcocer.

Y es que, en entrevista con Semana, el exdiputado del Atlántico señaló que Andrea era “la luz de sus ojos”, por lo que esperaba mayor apoyo por parte de ella en medio del lío judicial.

“Lo de Andrea sí me dolió en el alma. Las personas que me conocen saben que Andrea era mi favorita, era la luz de mis ojos, era realmente mi hermana. Independientemente de los errores, de las situaciones, un hermano también debe estar ahí para todo. Entonces, lastimosamente, con Andrea aprendí que ese dicho de que ‘sangre llama a sangre’ no es así”, precisó en el medio citado.

Andrea Petro dice que no se esconde por escándalo de su hermano Nicolás

A raíz del presunto hecho de corrupción electoral que enloda a la familia Petro y al Gobierno Nacional, Andrea Petro decidió guardar silencio y solo a través de sus redes sociales se ha pronunciado al respecto.

Justamente, en Instagram, la ambientalista explicó que su reserva se debe a que está de vacaciones con sus hijas e hizo énfasis en que no se está escondiendo, como algunos periodistas lo aseguran.

“Hay muchos periodistas que me han estado buscando, me han dicho que si me estoy escondiendo. Yo no me estoy escondiendo, estoy de vacaciones con mi chiquitas. Lamentablemente, ese contexto ha surgido en medio de esto”, dijo.

Y añadió: “No me estoy escondiendo, solamente termino las vacaciones y ya, normal, relajada“.

Cabe recordar que hace unos días se filtró un audio en el que Andrea Petro regaña a su hermano Nicolás por el escándalo provocado por su expareja Day Vásquez, el cual terminó de fracturar la relación entre hermanos.

“Tarde o temprano vas a abrir los ojos y ahí sí vas a venir llorando. Todo lo que me he enterado de esa señora, me parece demasiado. Te amo, pero no te voy a apoyar jamás. Soy la única que se está quemando el lomo para que no te metan en la cárcel… Lo siento, pero ahora te jodes solo. Te quise sacar de ese hueco y no quisiste”, se escucha.