:El encargado de leer el trino fue el presentador Martín de Francisco, y así decía el mensaje: “Los dejo, voy a hacerme dos horas de gimnasio porque mi meta es envejecer como Amparo Grisales y no como Clara López”.

Luego de ver el texto en pantalla, Amparo Grisales respondió con unas palabras que sonaron como un regaño hacia la mujer que se atrevió a meterse con la edad de ‘la diva’ colombiana.

“Primero que todo, yo, envejecer… no sé cómo he envejecido, porque yo he madurado. Entonces, madura, para aprender a escribir. Y… clara es una estupenda persona. Divina”, respondió Grisales.