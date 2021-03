En su cuenta de Twitter, el cabildante del Centro Democrático señaló que lo “quieren fuera de Bogotá o muerto”, aunque señaló que no lo “atemorizan”.

Sin embargo, les pidió a las autoridades —Fiscalía, Policía y a la Unidad Nacional de Protección— que tomen medidas para proteger su integridad.

Además, adjuntó dos imágenes. En la primera, enviada por alguien que se identifica como Daniel Granados desde la cuenta @dangrhr, el usuario le pide que se vaya de la ciudad y le recuerda “cómo terminó” su hermano, haciendo referencia a la muerte de Luis Andrés Colmenares.

Justo cuando defiendo al Estado de Derecho, aparecen nuevamente las amenazas. Me quieren fuera de Bogotá o muerto. No me atemorizan. Le pido, nuevamente, a @FiscaliaCol @PoliciaBogota @UNPColombia que tomen cartas en el asunto; mientras, yo sigo firme con la institucionalidad. pic.twitter.com/Sh2tzFpILX

Y en una segunda imagen, desde otra cuenta que sí parece un perfil falso —pues no tiene publicaciones, seguidores o foto— le vuelven a mencionar a su hermano y, además, dan señales de tener identificado su lugar de vivienda o los sitios que frecuenta:

Las amenazas en mi contra continúan, pero no me amedrantan ni me intimidan, me mantengo firme trabajando por Bogotá, defendiendo mis ideas y haciendo denuncia pública.

Solicito amablemente a la @FiscaliaCol @PoliciaBogota @UNPColombia atender mi caso. pic.twitter.com/Mt781z4ox2

— Jorge Colmenares (@JcolmenaresE) March 2, 2021