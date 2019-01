Las imágenes que publicó el columnista son de chats en diferentes plataformas a los líderes sociales del municipio de El Carmen de Bolívar, Bolívar.

En esos mensajes y en las que se leen frases como “pagan justos por pecadores”, “para los que no queremos en El Salado será un verdadero caos”, “aténganse a ser castigados por su insolencia o cobardía”, “sabemos lo que hacen y a dónde se mueven cada día, nos los vamos a llevar y a descuartizar” y “ojo con la Policía o el Ejército, sapos hps, lo único que queremos es justicia y con los líderes en la mitad jamás va a ser así”, entre otras.

Estos son los trinos del periodista:

Esta alerta de Samper llega justo después de que la Defensoría del Pueblo confirmara que en lo corrido de 2019 ya han asesinado a siete defensores de derechos humanos y líderes sociales o comunitarios en el diferentes departamentos. Con estos casos, la la cifra llega a 438 homicidios desde enero de 2016.

Según ha explicado Carlos Negret, defensor del pueblo, las causas obedecen a que estas personas se oponen a los cultivos ilícitos o el narcotráfico, las economías irregulares como la minería ilegal o apoyan procesos de restitución de tierras.

Al publicar los mensajes en Twitter, Samper mencionó cuentas como la del Ministerio de Defensa pidiendo actuar lo más pronto posible para proteger a estas personas.

Con esto, el periodista logró volver tendencia #AlertaEnElSalado en la que se han pronunciado cientos de colombianos pidiendo ayuda a los líderes sociales de esa región del país. También respondieron otras autoridades como la Procuraduría.

Se suponía que eso era cosa del pasado y que en este gobierno eso no iba a pasar… Se suponía… https://t.co/tppzu3Wu3s

Ya las autoridades están avisadas con el #AlertaEnElSalado, si no hacen nada y pasa algo (todos esperamos que no) el Gobierno sería uno de los responsables por no tomar las medidas para proteger la vida de los ciudadanos.

— Alejo Vergel (@YoAlejoV) January 10, 2019