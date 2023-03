Luego de que ayer en horas de la mañana dos hombres cogieran a patadas la puerta de ingreso a los locales del segundo piso del edificio Centro Comercial Metrópolis, ubicado en la carrera Segunda N° 8 – 83 del Centro de Ibagué, la Policía llegó junto con la Secretaría de Gobierno y se encontraron con un local en el segundo piso que funcionaría como un ‘amanecedero’ clandestino.

El establecimiento conocido como ‘Disco Bar de La 12‘, que funciona al fondo del segundo piso de la edificación, fue cerrado durante 10 días por incumplir diferentes normas.

Q’HUBO conoció que al revisar la documentación, la Policía y los funcionarios de las secretarías de Gobierno y Salud municipal encontraron que no contaba con el registro de Cámara de Comercio, no tiene el concepto sanitario, no hay un certificado de fumigación, ni plan de saneamiento.

Asimismo, tiene mala disposición de basuras, en el lugar hay mala higiene y muebles con rastros de residuos corporales; tenía vencido el derecho al uso de la Asociación De Músicos del Tolima Grande (Asomusicol), y por los hallazgos y existen sospechas de actividades de prostitución.

“El establecimiento no tiene certificado de Cámara de Comercio, tampoco concepto sanitario; el Asomusicol estaba vencido, no tenía certificación de fumigación al igual que el plan de saneamiento. Había mala disposición de residuos, mala higiene y dos extintores vencidos”, explicó Liliana Ospina, secretaria de Salud municipal.

Las denuncias

Q’HUBO dialogó con los vecinos del sector, quienes desde poco antes de la pandemia del Covid – 19, habían puesto en conocimiento que en el lugar salían personas después de las 8 de la mañana. Los vecinos de la parte posterior sufrían por el ruido y el volumen de la música durante la madrugada y hasta la mañana del día siguiente.

Asimismo, ocurrían altercados dentro y fuera del lugar, como el que sucedió ayer, hacia las 10 de la mañana, cuando según testigos, dos hombres vestidos con trajes de mariachi cogieron a patadas la puerta principal. Esta situación ya la habían puesto en conocimiento de la Policía.

Clandestino

Milton Restrepo, secretario de Gobierno municipal, dijo que llegaron por el llamado de la comunidad al sitio, “que funciona por la carrera segunda entre (calles) 11 y 12.

“Un establecimiento de comercio, un bar, estaba funcionando por fuera de los horarios establecidos, pero además creando un desorden público, no de hoy, ya de varias quejas ciudadanas, de los almacenes y los locales alrededor del sitio, ya habían manifestado inconformidad”, dijo el funcionario.

Agregó Restrepo, que “hoy (ayer) llegamos acá con la Policía para hacer una verificación de requisitos y mirar el tema que efectivamente no había.

“No estaba cumpliendo los horarios establecidos de funcionamiento, no aportaron los requisitos de funcionamiento para el funcionamiento como tal, por lo cual la Policía entrará a aplicar el código de convivencia, lo que es el cierre temporal de la actividad por 10 días, que amerita de acuerdo al código de convivencia, y comenzar y restablecer el orden público en la zona céntrica de Ibagué”, dijo.

La Secretaria de Salud, cuando inspeccionaba el sitio. Foto: Suministrada Q’HUBO.

Asimismo, destacó que se trata de “un amanecedero clandestino, porque en Ibagué no tenemos extensión de horario para funcionamiento.

“Hay unas pruebas contundentes de que sale gente en las horas de la mañana, en estado de embriaguez, de alicoramiento y efectivamente lo que se nos permite aportar las pruebas a la Policía, más los testimonios, más el recaudo de la información más los requisitos, lo que obliga a la Policía a aplicar la norma de convivencia, que es la suspensión temporal de la actividad en los 10 días, si no los aporta en estos días, será suspendido de manera definitiva”, enfatizó el funcionario.