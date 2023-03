viviendas de interés social en el proyecto ‘Altos del Poblado’, un nutrido grupo de inversionistas tomó vías de hecho y bloqueó la entrada al centro comercial Acqua, donde están ubicadas las oficinas de la constructora, para exigir una solución de fondo en la entrega de sus hogares en Ibagué. Denunciando el incumplimiento en la entrega de susde interés social en el proyecto ‘Altos del Poblado’, un nutrido grupo de inversionistas tomó vías de hecho y bloqueó la entrada al centro comercial Acqua, donde están ubicadas las oficinas de la constructora,

Con pancartas y arengas, los ciudadanos señalan que las promesas de la constructora son falsas y que solo han jugado con sus ilusiones.

“La constructora no nos quiere responder por el proyecto que ellos negociaron para entregar en el 2020. Muchas familias entregamos el dinero a la fiducia y la misma constructora (…) Yo ya entregue la totalidad de la cuota inicial $ 33’600.000 y este es el momento que no tenemos una respuesta, siempre son engaños. Estamos preocupados”, dijo, Amelia Montaño, quien además indicó que la obra estaría abandonada.

“No han estafado, yo invertí en el 2020 y esta es la hora y no me han entregado mi apartamento (…) compré en la torre 3 y no tiene ni licencia de construcción. Qué es esto, una estafa”, dijo Alejandra Ríos.

Darío Cabrera Montealegre, abogado penalista y vicepresidente del colegio de penalistas del Tolima, reseñó que a la fecha ya existe una denuncia penal contra quienes dirigen la constructora Forma e Imagen y otra contra el Grupo Empresarial MAC.

Según dijo, la constructora estaría buscando un nuevo inversionista y de allí el retraso; sin embargo, los afectados quieren soluciones.

A través de redes sociales, en un comunicado fechado el 20 de febrero, la constructora Forma e Imagen Arquitectos e Ingenieros S.A.S, señaló que no están en quiebra y que sí tienen licencias de construcción y urbanismo vigentes para el proyecto.

Dijeron que lo que se ha hecho y dicho es, supuestamente, hacer “acusaciones falsas” con el fin de generar un desistimiento masivo del proyecto para perjudicar a la constructora e inversionistas.

Además se señaló de que no existiría una “torre fantasma”, pues como se estructuró el proyecto se habla de dos cuerpos de apartamentos, que según ellos permitirían garantizar las viviendas; serían 351 unidades comercializadas.