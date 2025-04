La contienda electoral de 2026 se sigue calentando por las movidas de los candidatos y las fuertes discusiones que han tenido algunas de las figuras más representativas de la política nacional. Recientemente, los ánimos se caldearon por dos personajes que, desde años atrás, han tenido roces: Álvaro Uribe Vélez y Claudia López.

El expresidente lanzó este primero de abril unas fuertes declaraciones contra la pareja de Angélica Lozano, a quien le dijo que quiere llegar a la Presidencia a punta de “habladurías”. Sumado a ello, le echó en cara un video en el que ella habla de Gustavo Petro.

Tal mensaje lo acompañó el expresidente con un video en el que López reaccionó a la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022, en una entrevista que le hicieron cuando el hoy presidente tenía poco tiempo de ser posesionado. Allí, ella dijo que votó por él, que estaba contenta con un proyecto alternativo en el Gobierno y que volvería a a confiar en el mandatario.

“Yo me siento contenta, no solo me siento bien; yo voté por Petro. Creo en el cambio que él representa, me ilusiona esta época de cambios… ¡Carajo! Al fin ganamos, nunca habíamos logrado que las mayorías ciudadanas de centroizquierda e izquierda ganaran. Al fin hay gente nueva, al fin hay ‘Francias Márquez’… Bienvenido ese cambio… Volvería a votar por Petro, sin duda”, expresó Claudia López en aquella entrevista.