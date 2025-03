Vicky Dávila estuvo como invitada en el programa ‘Temprano es Más Bacano’, de Olímpica Stereo, donde compartió detalles de su trayectoria profesional y su incursión en el mundo de la política.

(Vea también: “Politiqueros, igualitos”: V. Dávila aprovecha agarrón de Petro y López para buscar votos)

En medio de la conversación, la periodista fue cuestionada por la famosa ‘Negra Candela’ sobre el origen del financiamiento de su esquema de seguridad, que la acompaña a todos los eventos y lugares a los que asiste. La periodista de entretenimiento le recordó que en el pasado “sus guardaespaldas los pagaban las empresas donde trabajaba”.

Dávila, quien ha sido custodiada por guardaespaldas durante más de 20 años debido a sus investigaciones, explicó que, actualmente, su protección proviene de la Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad estatal encargada de garantizar la seguridad de los líderes y funcionarios amenazados.

“A mí me cuida la UNP (Unidad Nacional de Protección), el Estado, y es una obligación constitucional garantizar la seguridad, porque, si no, entonces lo matan a uno, ¿y quién responde? El primero que me cuida es el Señor de los Milagros; ese es un guardaespaldas a toda prueba, no se tuerce, no se cansa y te cuida incluso cuando estás dormido”, dijo Vicky Dávila en esa emisora.