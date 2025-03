Los precandidatos más visibles del Centro Democrático para las elecciones presidenciales de 2026, demostraron, durante sendas entrevistas que sostuvieron con La W, que en el partido hay grandes diferencias que inevitablemente definirán el rumbo de la futura campaña.

Adicionalmente, la llegada de Alicia Arango, parte fundamental de las campañas de Álvaro Uribe e Iván Duque, al lado de Vicky Dávila, despertó el interés de todo el sector de derecha y centro-derecha. Sin embargo, Cabal dejó en claro que no le desvela una alianza con la periodista y desautorizó a Miguel Uribe como vocero del uribismo.

“Hay puntos de Miguel con los que ninguno de los precandidatos estamos de acuerdo”, señaló Cabal respecto a la propuesta del precandidato de llevar a cabo una encuesta en vez de una consulta partidista, como ella ha defendido. Uribe Turbay señala que una consulta abierta obligaría a tener un candidato único, cerrando la posibilidad de tener otras uniones.

“Él está diciendo algo que no es cierto, nuestras bases quieren un candidato ya por la confusión de la prensa, no por la certeza del conocimiento. No se puede dejar en una persona el futuro de un país. ¿Por qué nos vas a sacar a los otros?”, reclamó la precandidata.