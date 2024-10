El expresidente Álvaro Uribe utilizó este jueves 3 de octubre su cuenta en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) para explicar detalladamente los motivos que lo llevaron a retirarse de la audiencia virtual en la que enfrenta cargos por presunto soborno a testigos y fraude procesal.

En una serie de puntos, Uribe argumentó que se le está negando su derecho a presentar pruebas y que la jueza a cargo del caso no le brindó las garantías necesarias para una defensa justa.

Uribe señaló que, a pesar de que en septiembre la jueza aceptó que la defensa requería acceso a la copia digital, el teléfono y la computadora del testigo clave Juan Guillermo Monsalve, estos dispositivos, que habían sido decomisados por la Corte Suprema, solo fueron entregados el lunes 30 de septiembre por la tarde.

Dada la gran cantidad de información contenida en estos dispositivos, más de 800 gigabytes, los peritos solicitaron un plazo adicional para realizar una inspección exhaustiva.

Sin embargo, según Uribe, la jueza negó esta solicitud de prórroga. El expresidente enfatizó que no basta con la copia digital hecha por la Fiscalía, sino que se necesitan los dispositivos originales.

Uribe también mencionó que, horas antes de su propio retiro, su abogado, el Dr. Jaime Granados, ya había abandonado la audiencia por estas mismas razones.

“Le rogué a la señora juez que no me dejara sin pruebas. Ante su negativa no me dejó opción que retirarme de la audiencia como horas antes lo hizo el Dr. Granados”, dijo.