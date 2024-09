A sus 72 años, el expresidente Álvaro Uribe sigue siendo una figura política en Colombia, aunque cada vez más apartado de la estela mediática. El juicio en su contra por presuntamente haber sobornado testigos en un prolongado enfrentamiento con el senador Iván Cepeda marcó un giro en su carrera política. “Dañaron mi reputación y buen nombre”, reclamó.

Su caso no escapa de las miradas de sus opositores y seguidores. Uribe se convirtió en el primer expresidente de Colombia en ser llevado a juicio, a pesar de los esfuerzos de su robusto equipo de defensa, que intentó en repetidas ocasiones evitar que llegara al banquillo de los acusados.

La jueza que asumió el proceso por reparto advierte que, por las reiteradas solicitudes de aplazamiento, puede que el caso prescriba, es decir, que se agote el plazo para el inicio formal del juicio. Por ello, en la última diligencia, dejó claro que no lo va a permitir. “Para fortuna o desgracia de algunos, a este despacho le correspondió este proceso, por lo tanto no debe sorprender la celeridad que se le ha imprimido”, advirtió la jueza 44 Penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia.

Por si el mensaje no era lo suficientemente claro sobre la celeridad que imprimirá al proceso, la jueza añadió: “Con gran orgullo debo decir que mi despacho es el más descongestionado de Bogotá”.

El plazo para iniciar el juicio vence este mes de octubre. “No tengo otro interés que cumplir con mis funciones. Estamos ante una próxima prescripción de las acciones penales. Es mi interés realizar este proceso de manera rápida, sin violar derechos fundamentales”, puntualizó la jueza Heredia.

En este contexto, para este miércoles 2 de octubre está programada la audiencia preparatoria del juicio al expresidente. En esa diligencia, la defensa insistirá en su teoría sobre el supuesto ocultamiento de material probatorio por parte de la Fiscalía.

El viernes 6 de septiembre, cuando estaba programada la audiencia, el abogado de Uribe, Jaime Granados, pidió la palabra y solicitó que la diligencia judicial fuera aplazada por al menos 30 días.

El jurista insiste en que se han ocultado más de 500 horas de análisis. “Lo que entregó la Fiscalía, su señoría, corresponde a material inédito, es decir, no conocido por la defensa en estos seis años que lleva este proceso”, afirmó el defensor.

Entre las pruebas que reclama la defensa se encuentran dos videos que fueron grabados con un reloj espía que pertenecía a Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso. Granados también solicita que se le entreguen el computador y el celular que le fueron incautados a Monsalve en la prisión.

Esa información estaría registrada en discos duros. Para el defensor, allí estarían las claves para destrabar el caso de Diego Cadena, exabogado de Uribe, quien es señalado de presionar a exparamilitares para que rindieran versiones a favor del expresidente.

El nombre del abogado Cadena es clave en el juicio a Uribe. Según la Fiscalía, fue Cadena quien buscó a supuestos exparamilitares presos en cárceles para pedirles que afirmaran que el senador Iván Cepeda les había ofrecido beneficios a cambio de relacionar a Uribe con el paramilitarismo.

Esa actuación fue la que llevó a Uribe a ser acusado de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El expresidente, por su parte, afirma que es víctima de una persecución por parte de sus opositores políticos.

“He sido víctima de un daño reputacional causado por mis adversarios políticos. Yo, que le he servido a este país con honradez, he sufrido una campaña en la que han participado el doctor Iván Cepeda, sus abogados, el Colectivo de Abogados, el doctor (Eduardo) Montealegre, Juan Guillermo Monsalve, entre otros. Todo esto me ha dejado con apenas un 19% de aprobación en las encuestas. Eso sí es un daño reputacional, un daño al buen nombre de la mayor gravedad”, manifestó ante la jueza en diligencias pasadas.