Luego de que el alto tribunal dejara en firme las investigaciones por un supuesto cartel de falsos testigos que estaría orquestando Uribe, salió a referirse del tema en medios.

Uno de ellos fue en Blu Radio, y en la conversación que tuvo con Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de esa emisora anunció que sus abogados interpondrán más recursos ante el proceso que adelanta la Corte.

Ante eso, Ospina le dijo que si lo que pretendía era no “darle la cara a la justicia en indagatoria”, afirmación que Uribe refutó afirmando que no está demorando la investigación: “Si estuviera dilatando no habría enfrentado esto como lo he enfrentado en los medios de comunicación”.

El periodista fue incisivo con sus contrapreguntas y le dijo que el proceso no es ante los medios sino ante la justicia y le recordó que hace más de un año fue citado a indagatoria, pero que la fecha no se ha concretado. Y el líder del Centro Democrático señaló por su parte:

“Usted me permite hablar y claro que me interesa la opinión pública. Es que aquí hay dos jueces y yo soy el Presidente de Colombia y soy senador, y tengo una responsabilidad con este país. Entonces le doy la cara a la opinión pública porque a mí me duele mi reputación”.

Ospina le recalcó: “Fue, fue presidente de la República”. Sin embargo, el senador continuó dando sus explicaciones y no se detuvo por un momento a rectificar sus palabras o pensar en las que le dijo el periodista.

Puede escuchar la entrevista completa en este audio de la emisora y el fragmento al que se refiere este artículo hacia el minuto 11:

Además, un tuitero destacó en una publicación la afirmación de Uribe: