Álvaro Uribe trinó que “por fortuna” no se ha contagiado del COVID-19, y agradeció a “tantos ciudadanos por su noble preocupación”.

“Pido a Dios nos proteja y seguiremos contribuyendo para que se frene la pandemia”, agregó el senador en Twitter.

La aclaración de Uribe se dio porque, según Blu Radio, hubo una información falsa que se compartió en redes, que decía que el ahora senador era uno de los casos de coronavirus en Colombia.

Precisamente para evitar la desinformación y no generar pánico, las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para no compartir información falsa, o no confirmada.

Incluso, la Policía detectó 72 noticias falsas sobre el coronavirus, que se estaban propagando, entre las que se destacan recomendaciones para “eliminar el coronavirus” de forma casera, la presunta “evidencia” de que el virus nació en un laboratorio y el anuncio de que “helicópteros rociarán desinfectante”.

Al respecto, el coronel Luis Fernando Atuesta, jefe del Centro Cibernético de la Policía, explicó en Noticias Caracol que se detectaron 100 perfiles falsos desde donde se distribuye esta información, y además de jugar con la salud de las personas también buscan “apoderarse de nuestras credenciales bancarias o información personal”.