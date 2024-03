Juan Manuel Vera, alias ‘Satanás’, capturado líder de “Los Satanás”, envió una carta al ministro de Justicia, al alcalde de Bogotá y al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) respondiendo a los señalamientos del mandatario de la capital, que lo dan como presunto responsable de recientes crímenes en la ciudad.

Según se lee en el documento escrito a mano, Satanás dice que los hechos no tienen relación con él y que, probablemente, el grupo ya tenga un nuevo líder.

Podría interesarle: Alias Satanás es trasladado a cárcel de máxima seguridad

“Yo no soy culpable de las muertes que están cayendo en Bogotá, ya que me encuentro privado de la libertad”, reza el documento. “Para nadie es un secreto que en el momento de la captura, inmediatamente sale un sucesor”, dice alias Satanás en su carta. “Esto ya es responsabilidad de la Alcaldía y de la Policía que no han tomado medidas pertinentes”, dijo Vera en relación con los recientes asesinatos.