El atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá, sigue causando repercusiones. Mientras el congresista continúa en estado crítico en la Fundación Santa Fe y recibe nuevas intervenciones quirúrgicas, las autoridades avanzan en el proceso judicial contra los responsables. Una de las piezas clave en esta investigación es Katerine Andrea Martínez, la joven de 19 años acusada de facilitar el arma con la que un menor de edad atacó al político.

En medio de los interrogatorios, Katerine reveló un dato que ha llamado la atención: el último diálogo que tuvo con su madre antes de huir. Según relató a la Fiscalía, no le confesó que había participado en un crimen, sino que simplemente le dijo que se iba del país.

“Le dije que estaba viajando para Ecuador”, contó la joven, quien aseguró que antes de abordar la flota hizo una llamada a su madre para despedirse. “Ella me preguntó que por qué así de repente. Le dije que me iba a otra vida, a trabajar, a hacer otras cosas”, relató Martínez, omitiendo completamente su implicación en el atentado.

La conversación fue tan repentina como desconcertante para su madre, quien no entendía el motivo de su partida.

Según el testimonio entregado por la propia Katerine y conocido por Semana, la decisión de huir fue influenciada por alias ‘El costeño’, presunto cabecilla de la organización detrás del atentado, quien le prometió refugio y protección si se trasladaba a Florencia, Caquetá.

“Que me fuera para Florencia, porque allá no me iba a encontrar nadie, que allá me iban a dar todo”, explicó.