Álex Flórez rindió indagatoria este martes 28 de febrero por las presuntas expresiones calumniosas que tuvo con agentes de Policía en Cartagena, el pasado 2 de septiembre de 2022, cuando se encontraba aparentemente borracho a las afueras del hotel Caribe, en Cartagena.

Las palabras que dijo el senador en el video tienen que ver con acusaciones a los patrulleros por el homicidio de jóvenes en Chochó, Sucre. Asesinatos en los que no tuvieron participación los agentes a los que él señala. Eso para la entidad es incurrir en una falla indisciplinaria.

Precisamente, en la audiencia en la que participó el congresista reconoció su error y admitió que sus señalamientos no fueron premeditados: “Entiendo el nivel de responsabilidad que tenemos en cargos de elección popular. […] El día que ocurrieron los hechos yo no me levanté diciendo ‘hoy voy a tener un altercado con la Policía, me voy a pasar de copas y, en medio de una borrachera, voy a insultar a los miembros de la Fuerza Pública’“.

Posteriormente, Florez admitió tener lagunas del escándalo bochornoso que protagonizó y que, por el grado de su borrachera, no recuerda bien los detalles de lo que sucedió en aquella noche.

“No tengo memoria de haber salido de la discoteca, no tengo memoria de haber llegado al hotel, no tengo memoria de haber tenido un altercado con la Policía. Tanto es así que cuando yo me levanto, luego de embarrarla, di una entrevista a un medio nacional porque yo no veía la magnitud de los hechos. Luego empiezo a ver los videos y el impacto de esto”, expresó.

Finalmente, el congresista contó secretos de cómo avanza su proceso para salir de la enfermedad del alcoholismo: “Estoy procurando resolver esto con profesionales de la salud. Cumpliré seis meses en los que no me he tomado ni una sola copa de licor. Esto ha representado la oportunidad de cambiar ese tipo de actividades de fiesta y licor por ejercicio, meditación, lectura”.