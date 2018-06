El comunicador señaló que eso era una labor “deshumanizante” porque dejan “podrir cuerpos” por no tener un adecuado sistema de refrigeración en el cementerio Serafín, donde se están adelantando las necropsias mientras remodelan la sede principal de Medicina Legal.

Estas fueron las tres publicaciones de Pino:

Hola @medlegalcolombi, un familiar falleció y no sólo no han entregado el cuerpo, sino que me entero de que lo mandaron al Serafín, ¡donde no hay neveras para mantener los cadáveres! ¿Me explican? ¿Cómo es que llevan más de seis meses “en mantenimiento”? ¿Lo dejamos podrir o qué?

