Con el fin de reducir las tasas de contagio en la capital del país, la alcaldesa Claudia López anunció que, a partir de lunes 21 de diciembre, se implementará nuevamente el pico y cédula en establecimientos de adquisición de bienes y servicios, así como en puntos de atención de entidades públicas. La medida se extenderá hasta el 15 de enero.

Así lo confirmó mediante un comunicado la Alcaldía de Bogotá, que también hizo énfasis en que solo una persona por núcleo familiar está autorizada para efectuar compras.

A partir de mañana vuelve el #PicoyCedula a Bogotá y solo un miembro de la familia hace compras. NO podemos relajarnos y dejar de cuidarnos. La aglomeración en comercio y la intensidad de encuentros familiares están acelerando el contagio. Tampoco podemos abusar del sector salud. pic.twitter.com/YyMsa9GQTO

“En las últimas dos semanas ha aumentado la velocidad de contagio, porque mucha gente está bajando la guardia. Hemos tratado de tener una enorme conciencia y acompañamiento a las familias y al comercio, pero no podemos relajarnos. Si no tomamos medidas adicionales, vamos a terminar pasando un fin de año amargo y no es eso lo que queremos”, apuntó López.