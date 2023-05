El mandatario, frente a varios medios de comunicación, dijo que en la ciudad había una persona vinculada al gremio de los transportadores que es contratada con el objetivo de promover los bloqueos en la capital del Tolima.

“Yo he visto a uno de ellos que es contratado, no tiene carro ni buseta y se le paga para que venga a parar a Ibagué . Yo hago un llamado a todos los ciudadanos para que le prestemos atención a todo esto, porque lo que buscamos es que ustedes tengan un mejor servicio. Asimismo, hay que estar muy despiertos ante estos personajes, pues ya sabemos su nombre, José Edilsón Pava, quien promueve estos paros”, aseveró en su momento Hurtado.

Una vez conocidas tales acusaciones, de las cuales no fueron aportadas pruebas, Pava, quien funge como presidente de la Asociación Andina de Carga Liviana con sede en Ibagué, denunció que el mandatario estaría incurriendo en calumnia.

“Denunciamos este acto y solicitamos desde la Asamblea Nacional del Transporte, que se haga llegar el contrato o, que de no hacerlo, se retracte por no contar con el sustento de que yo recibo dinero para bloquear la ciudad. Esto pone en riesgo mi vida y la de mi familia. Además, no vamos a permitir que un proceso que se ha llevado legalmente, termine deslegitimado ante el pueblo ibaguereño”, sostuvo Pava en respuesta al alcalde.