Una ciudadana de 22 años iba camino hacia su trabajo, cuando al transitar por la carrera Segunda Sur, vía principal del barrio La Esmeralda, de Ibagué dos hombres que estaban en el interior de un vehículo de color negro se abalanzaron sobre ella.

La joven, que prefirió mantener su identidad en reserva, le contó a un reconocido medio digital de Ibagué su terrible experiencia. “Me jalaron del buzo para subirme al carro. Uno de ellos me mojó la boca con un pañuelo, impregnado de un líquido blanco, pero empecé a gritar. En ese momento, me arañaron, me jalaron del pelo, me empezaron a ahorcar y me dañaron el pantalón”, relató la víctima del intento de rapto.

Agregó la mujer, que durante esos instantes los desconocidos la insultaban y dijo que un tercer hombre que permanecía dentro de la camioneta les gritó: “¡Súbanla!, ¿les quedó grande?” y señaló que, acto seguido, los pateó con todas sus fuerzas, para lograr soltarse y salir corriendo. “En el trayecto me caí, pero logré llegar a mi casa”, contó.

Según la descripción de la joven, en total eran cuatro los sujetos que iban a bordo del vehículo, del cual no logró identificar las placas.

Asimismo, detalló que alcanzó a notar que uno de los hombres que la agredieron era afrodescendiente, muy alto y tenía el cráneo rapado. “Al otro no logré verlo, porque dentro del carro estaba muy oscuro”, precisó. Aunque la joven se salvó por muy poco, aseguró que la experiencia fue tan aterradora que ya no se siente tranquila al salir hacia su sitio de trabajo o al llevar a su hijo a la escuela.

Por su parte, el padre de la víctima, manifestó: “Fue algo impresionante. Llegó golpeada, arañada y maltratada. ¡Imagínese!

Uno confiando en que ya está en el trabajo, para que luego no hubiera llegado, y sabe Dios dónde hubiese aparecido”.

La mujer y sus familiares pusieron el caso en conocimiento de las autoridades, con el fin de que se revisen las cámaras de seguridad más cercanas, aunque señalaron que en el sector faltan más dispositivos de este tipo. También hicieron un llamado a las autoridades para que se realicen más rondas en el sector y solicitudes de documentos a transeúntes y conductores.