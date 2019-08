El calificativo lo dio Hernández en una transmisión por Facebook en la que se refería al candidato a la administración municipal Sergio Isnardo Muñoz como una persona muy “manoseada”.

“Él puede decir todo lo que quiera, nosotros estamos apoyando a los candidatos independientes, a él no. Él ha pasado por todos los partidos, eso lo han manoseado todos, eso mejor dicho lo han manoseado más que a una prostituta de por allá de Puerto Wilches que lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril”, señaló el alcalde de Bucaramanga.

Según RCN Radio, tan pronto se conoció la comparación ofensiva del mandatario, el gremio de trabajadoras sexuales de Bucaramanga rechazó las opiniones y exigieron respeto para quienes tienen que dedicarse a esa labor.

“Es una falta de respeto, no puede estarse refiriendo a nosotras como lo hizo, seamos lo que seamos no merecemos sentirnos vulneradas, haga comparaciones con otros aspectos pero no ofendiendo la integridad de nadie”, explicó Fátima Bacca del gremio de trabajadoras sexuales de esa ciudad, citada por esa emisora.