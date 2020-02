Además, sostuvo en entrevista con Semana que el también excandidato presidencial por el partido Cambio Radical pagaba por firmas y votos a favor de él durante su campaña, pero que ni así pudo quedarse con el cargo más importante del país.

De otro lado, afirmó el medio que Germán Vargas Lleras es quien les hace “favores jurídicos” ante la Fiscalía General de la Nación a todos sus “amigos bandidos”, con el fin de que el ente acusador les engaveten todas las investigaciones, “es por orden de él”, añadió.

“No me explico qué hace lagarteando en un gobierno cuando Colombia le demostró que no lo quiere ni regalado. ¿No eres consciente del resultado tan nefasto que tuvo cuando se lanzó a la Presidencia? Colombia no lo quiere, pero sigue lagarteándole al Estado”, le dijo la excongresista a la comunicadora.