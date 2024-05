Por: El Colombiano

El Colombiano

“Mereces un escape para recargar cuerpo y alma en la bahía mas linda de América #SantaMarta”. Ese mensaje fue puesto en redes sociales por la empresa Travel of Life para promover sus paquetes turísticos hace tiempos y ahora, varias personas que se reportan como víctimas de una presunta estafa temen que la frase sea el presagio de lo que habrían hecho los dueños de esta empresa, porque hace ya varios días que, según dicen, no les contestan sus llamadas ni correos y cerraron las sedes.

“No contestan los correos para saber sobre el dinero que con arto [mucho] esfuerzo consiguió uno”, escribió Deyron Ramírez en la cuenta de Facebook de la compañía, a la vez que invita a otros quejosos a que se reúnan para ejercer presión con el fin de que les devuelvan su plata “porque el dinero uno se lo tiene que sudar mucho para que ellos se lo roben así de fácil”.

Dulfany López también se queja de que, al parecer, le dieron itinerarios falsos porque al meterse a la página de la aerolínea donde supuestamente habían hecho la reserva no aparecía su nombre, por lo cual asegura que decidió demandarlos.

“Hace más de 3 meses vengo desconfiando de esa agencia y sabía que iban a robarme desde un principio”, asegura la mujer, quien dice que tiene perdidos cinco millones de pesos.

EL COLOMBIANO conoció que hay varias quejas similares contra la misma empresa y documentó un caso concreto en que se elevó una denuncia ante la Dirección de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio y que también radicaron un caso ante la Fiscalía por los presuntos delitos de estafa, abuso de confianza, hurto y concierto para delinquir.

Ambas acciones contra Travel of Life Mayorista de Turismo SAS y el centro comercial Premium Plaza fueron interpuestas por la firma Metalcimento Arquitectos e Ingenieros SAS, acompañada de Mariana Peñuela Vásquez y Diana Catalina Agudelo Mejía.

El abogado que los representa, David Hernández, relató que la señora Agudelo quería hacerles realidad a sus hijas de 3 y 12 años de conocer los parques de Disney World en Orlando (Estados Unidos) y se puso de acuerdo con sus amigos para hacer el viaje juntos.

Por eso acudieron en noviembre pasado a las oficinas que tenía Travel Of Life en Premium Plaza para comprar los paquetes turísticos, con el fin de viajar en marzo de este año.

Luego, el 8 de noviembre, ella dio 10 millones de pesos. Por su parte, una semana después los dueños de Metalcimento abonaron 6 millones de pesos y el 29 de diciembre dieron otros 3,5 millones, es decir, que consignaron 9,5 millones en total. A la vez, la señora Peñuela abonó 9’677.100 pesos.

Luego, en varias oportunidades los compradores solicitaron que les entregaran los ‘vouchers’ de las reservas de hoteles y tiquetes aéreos o que les devolvieran la plata, pero aseguran que la agencia les dio respuestas evasivas y debido a eso, el 19 de febrero, Hernández les mandó un derecho de petición exigiendo la devolución inmediata del dinero comprometido y en la respuesta del 8 de marzo la empresa manifestó que, como la agencia es intermediaria de distintos proveedores, haría el desembolso cuando a su vez estos le devolvieran lo que les había pagado.

“Mis poderdantes firmaron sus contratos y adquirieron un paquete con eta empresa, no con otros proveedores, por ende es la agencia la llamada a realizar la devolución del dinero y a responder por el cumplimiento de la prestación de los servicios vendidos, y no ninguna aerolínea, hotel o transportadora”, dijo el abogado en su denuncia ante la SIC.

Finalmente, las presuntas víctimas de Tavel of Life sí viajaron, pero asumiendo la logística por cuenta propia y tras el placer de entrar a los centros de diversión retornaron a encarar el cobro de la plata embolatada, que se acerca a los 30 millones de pesos.

Finalmente, la semana pasada Travel of Life publicó un comunicado en el que anuncia que se vio “obligada a suspender operaciones y cerrar sus puertas indefinidamente sumándose a la más de 4.000 empresas y sociedades que se han declarado en insolvencia en los últimos tres meses” y aduce que, en su caso específico muchos proveedores, entre ellos dos aerolíneas, cerraron después de la pandemia y se declararon en quiebra.

También explican que están desplegando “estrategias de recaudo para realizar los reembolsos correspondientes a cada una de las personas que en este momento tienen reservas activas con nosotros” y prometen que se pondrán en contacto “cuando se vaya a llevar a cabo dicha gestión”.

No obstante, en la plataforma de la Superintendencia de Sociedades no figura ningún indicio de que Travel of Life haya solicitado entrar en proceso de reorganización ni liquidación, las dos modalidades de insolvencia que establece la ley, lo cual enciende aún más las alarmas de las personas presuntamente defraudadas.

¿Pero qué velas tiene Premium en este entierro? Según Hernández, hay dos motivos para haberlos incluido en la denuncia y en la demanda: el primero es que consideran que confiaron en Travel of Life por estar dentro de las instalaciones de este centro comercial y el segundo es porque este complejo incluía a la agencia (similar a una que estafó con viajes a Punta Cana) dentro de su portafolio de servicios. Pero además, porque consideran que quienes representan al complejo comercial fueron omisivos, ya que desde febrero, cuando vieron cerradas las puertas de la oficina de viajes, los alertaron y la respuesta que recibieron fue que la razón era que “estaban remodelando”.

Sin embargo, voceros de Premium Plaza dijeron que el centro comercial es una propiedad horizontal con distintos dueños de locales y por eso la administración no tiene ninguna relación con las marcas, sino con los propietarios, que a su vez arriendan. “No tenemos una relación comercial con la marca, por ende no tenemos relación comercial con las personas que tengan acceso a esa marca o con cualquier otra”, dijo la vocera quien indicó que aunque Travel of Life cerró el 7 de mayo dejó todos los elementos de oficina adentro del local 21-37 y no ha oficializado ningún trámite de retiro.

En fachada sigue fijado el comunicado con dos correos de contacto que al parecer no contestan, a juzgar por las expresiones que aparecen en redes sociales de las presuntas víctimas. También este diario trató de contactarlos, pero no tuvo éxito.

Aún así, la página web y las cuentas de redes sociales permanecen activas promocionando sus planes hacia destinos internacionales como Las Vegas (EE. UU.), Turquía, Punta Cana, Perú y Río de Janeiro, lo mismo que a ciudades nacionales como La Guajira, Cartagena y San Andrés.

