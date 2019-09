“¿Será que repite lo que alguien más le dice?”, preguntaba Benedetti inicialmente;

La fuerte respuesta fue borrada posteriormente, pero el senador rescató un pantallazo y se lo enrostró a Quinn posteriormente:

“¿Usted está loca?”, preguntó el parlamentario. “¡No conozco en su medio a alguien más light que usted!”, añadió después, a lo que ella, pese a borrar su primer trino, le respondió preguntando si esos trinos también los iba a borrar.

Después, Quinn contraatacó: “Como parece que está en sano juicio le contesto: al menos yo no tengo ninguna investigación por corrupción, usted sí y varias en la Corte Suprema que están a punto de explotar”, agregó. Él no se quedó atrás, la tildó de inculta y de cómplice de quienes le “han hecho montajes”:

Inculta. No tengo investigación. Son preliminares. No hay un solo testigo que haya declarado contra mí!Y son casi como 100. Ud ha sido cómplice de quienes me han hecho los montajes con su amigo el abogado y desde la Fiscalía.Por q siempre ha defendido a los bandidos de Odebrecht? https://t.co/IgngmnFvf4

— Armando Benedetti (@AABenedetti) September 28, 2019