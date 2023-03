En la noche del viernes y la madrugada de este sábado, más de 200 uniformados de la Policía Metropolitana y 60 funcionarios de la Alcaldía de Medellín se desplegaron por los sectores del Centro, La 70 y El Poblado para llevar a cabo un ‘Operativo relámpago’.

Entre los resultados se destacan la captura de dos personas en flagrancia en El Poblado, por el delito de hurto y receptación. Además, se recuperó un vehículo que figuraba como hurtado. En total fueron trasladados siete menores por protección, hallados en estas zonas en estado de vulneración o violando la disposición de toque de queda.

Durante el operativo también se visitaron varios establecimientos, entre ellos el popular bar El Guanábano, en el Parque del Periodista, que tiene más de 30 años de historia. Según algunos usuarios en redes sociales, los uniformados llegaron al establecimiento y lo sellaron por tres días por, al parecer, no tener actualizado uno de los sellos de funcionamiento que debe expedir la administración municipal, encabezada por Daniel Quintero.

Daniel Quintero mando a sellar 3 días el guanábano por venganza contra Pascual Gaviria (@rabodeajip) y todos los opositores que frecuentamos el bar. La disculpa fue un documento que expide la @AlcaldiadeMed. Se nos metieron al rancho! #SOSGUANABANO💪🏻pic.twitter.com/leK4QtAAWh — Miguel Gutiérrez C. (@miguelgutierce) March 25, 2023

Ayer, Quintero mandó varios policías a cerrar el El Guanábano por un trámite menor. Ayer, yo caminaba bajando por la 10 y me ofrecieron cocaína 4 veces en 2 cuadras. ¿Cuál es el foco de la fuerza pública?#SOSGuanábano — Santiago Ortega A (@sortegarango) March 25, 2023

Daniel Quintero mandó un operativo al Guanábano y lo cerró. Que símbolo más claro de su farsa, su falta de imaginación y su intento de tiranía: le estorba la crítica, le estorba la rebeldía, le estorba lo diferente. El guanábano y todo lo que ahí orbita se multiplicará. — Sebastián Restrepo (@ecosebas) March 25, 2023



Y es que precisamente, el periodista Pascual Gaviria es una de las caras más visibles de este local. Sobre lo ocurrido, se pronunció: “No estaba en el bar. Nunca se ha sentido en más de tres años largos un acoso al Guanábano, no veo por qué ahora. Me dicen que la decisión de cierre tiene algo de injusta por una visita previa en la que dijeron que todo estaba OK. Pero de ahí a la retaliación hay un trecho”.

