Luego de conocerse la noticia del asesinato de la psicóloga Viviana Muñoz y del líder cívico Jose Ignacio Gómez, alias ‘El paisa’ publicó un tuit desde la cuenta de Twitter de Iván Márquez alertando sobre el peligro que el funcionario representa para la sociedad.

“Ojo con el alcalde uribista de San Vicente del Caguan, señor Humberto Sánchez. Él es el asesino en serie de los líderes sociales de ese municipio. Cada vez que actúa a través de sus sicarios a sueldo, de inmediato tiende una cortina de humo para desviar la atención de los investigadores”.

Ante los hechos, Noticias Uno se puso en contacto con el alcalde de San Vicente del Caguan para que diera su versión de los hechos.

“Alias ‘El paisa’ hace unas severas acusaciones en donde me acusa a mí de unos hechos que yo no he cometido. Debo instaurar una denuncia de injuria y calumnia en contra de él”, declaró el funcionario.