El Comité Directivo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz aprobó la inversión de los países cooperantes para apoyar la implementación del Acuerdo de Paz por US$ 17,4 millones.

Estos US$ 17,4 millones, fueron contribuidos entre Noruega (US$ 8,7 millones), Alemania (US$ 7,4 millones), Irlanda (US$ 750.000) y Reino Unido (US$ 550.000).

“EI presidente Gustavo Petro agradece a la comunidad internacional y de manera muy especial a los países donantes del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Este nuevo plan de inversiones y las contribuciones anunciadas para 2023 son un avance muy importante para conseguir la Paz Total”, dijo el director del Dapre, Mauricio Lizcano.

Las nuevas contribuciones para 2023 se suman a otras realizadas por Canadá, Suecia, Suiza, España, Emiratos Árabes, Corea, Finlandia, Nueva Zelanda, Chile y Portugal. Así como las del Fondo del Secretario General de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, el Fondo Humanitario y de Paz para las Mujeres de la ONU.

La Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia y Copresidenta del Fondo, Mireia Villar Forner, expresó que los nuevos recursos son prioritarios para la implementación del Acuerdo de Paz.

“El día de hoy los socios del Fondo asignaron recursos a temas estratégicos y prioritarios para seguir apoyando la implementación del Acuerdo de Paz. Agradezco nuevamente a la cooperación internacional y al Gobierno Nacional por su confianza en este mecanismo, gracias al cual se han podido sostener en estos seis años inversiones transparentes hacia las comunidades”, dijo Villar Forner.

Los dineros irán orientados a a la aceleración de la Reforma Rural Integral, la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la seguridad alimentaria, la seguridad humana, el apoyo a las víctimas y empleo sostenibles para los excombatientes.