Sin embargo, desde la dirección del banco BBVA le explicaron a Pulzo que todo se trató “de un mal entendido”, en la sede bancaria de Ciudad Jardín de Cali.

Según la versión del banco, el médico fue requerido por el guarda de seguridad en la entrada principal para verificar si cumplía con la medida de ‘pico y cédula’; al constatar la información, el profesional ingresó a la entidad y cumplió con sus trámites.

Lo anterior lo explicaron porque en Facebook empezaron a difundir las imágenes, donde se aprecia al médico muy dolido y diciéndole a un vigilante:

“Así no son las cosas, me perdonan. Médicos, enfermeros, cualquier persona que trabaje en la salud tiene derechos […]. Ojalá cuando usted vaya a un hospital y un compañero suyo de vigilancia no lo deje pasar se acuerde de mí. Gracias”.